Die Zahlen zum vierten Quartal will die Deutsche Bank am 2. Februar vorlegen. Damit wird auch über das Gesamtjahr 2022 berichtet, das das vorläufige Ende des Umbaus markieren soll. CEO Christian Sewing wollte die Investmentbank zurechtstutzen, doch in Teilbereichen wird bereits wieder Personal aufgebaut und das ist gut so.Die bisher veröffentlichten Quartalszahlen der Wall-Street-Banken zeigen, dass die Geschäfte im Aktienhandel und auch bei Beratungsdienstleistungen - insbesondere IPOs - zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...