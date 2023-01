Die Inflation in der Türkei stieg zwischenzeitlich auf 85% - aber die Notenbank der Türkei senkte dennoch (auf Geheiß Erdogans?) die Zinsen und schwächte so die türkische Lira. Nun ist die Inflation vor allem aufgrund von Basiseffekten auf "nur noch" 64% gesunken - aber die anstehenden Wahlen in der Türkei sorgen für Zweifel an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...