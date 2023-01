Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Aktivität am Primärmarkt setzte sich auch in den vergangenen Tagen fort, so Stefan Rahaus und Melanie Kiene von der NORD/LB.Insgesamt sind seit unserer letzten Wochenpublikation vergangenen Mittwoch EUR 10,0 Mrd. verteilt auf elf Transaktionen bei Investoren platziert worden, so die Analysten der NORD/LB. Nur einer davon sei als Public Sector Covered Bond (ISIN FR001400FFW1/ WKN A3LDGL) (CAFFIL; 7,0y; Bid-to-Cover: 1,4x) emittiert worden, bei allen anderen habe es sich um Mortgage Covered Bonds gehandelt. ...

