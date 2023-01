Übersicht: Börsenwerte führender Chiphersteller01/201801/2023VeränderungIntel235 Mrd. USD125 Mrd. USD-46,8%AMD11 Mrd. USD123 Mrd. USD+1018,2%Taiwan Semiconductor230 Mrd. USD496 Mrd. USD+115,7%NVIDIA141 Mrd. USD472 Mrd. USD+234,8%Qualcomm96 Mrd. USD147 Mrd. USD+53,1% Eine Branche auf Erfolgskurs. Einzig Intel hat in den letzten 5 Jahren seinen Marktwert nahezu halbiert. (Quelle: eigene Darstellung) Enormes Wachstum in der Branche - was hat Intel falsch gemacht?Intel gehört ...

