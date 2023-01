Das australische Batteriematerial-Unternehmen EV Metals Group hat sich 127 Hektar Land in Saudi-Arabien gesichert, um dort einen "Battery Chemicals Complex" zu errichten. Die Produktion von Lithiumhydroxid in der Anlage in Yanbu soll 2026 beginnen. Der Komplex, für den der Ableger EVM Arabia auch schon eine Umweltgenehmigung erhalten hat, soll Rohstoffe aus Westaustralien verarbeiten, um hochreine ...

