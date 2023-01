Lidl Österreich will in diesem Jahr für die Filialbelieferung im Großraum Wien insgesamt sechs E-Lkw von Volvo Trucks zum Einsatz bringen. Der erste dieser Elektro-Laster ist bereits im Einsatz. Bis 2030 sollen alle Lidl-Filialen in Österreich nur noch per E-Lkw mit Waren versorgt werden. Konkret ist das erste Exemplar bereits seit September im Test- und inzwischen im permanenten Einsatz, wie Lidl ...

