Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3864/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Börsepeople-Aufsteiger(in) des Tages; Börsepeople im Podcast S4/17: Roland Neuwirth - In Folge S3/95 geht es um nervende Instagram-Börsianer, um einen Nachtrag zum spannenden Wiener Zeitung Case, Good News für Varta und offenbar auch S Immo. Bei der börsennotierten ADX Energy gibt es ein Update rund um das Gasprojekt in Welchau/OÖ. - Peter Brezinschek (Bre) ist in 40 Jahren bei Raiffeisen zu einem Gesicht des Wiener Kapitalmarkts geworden und seit kurzem mit/nach seinem Bre-xit selbstständiger Finanzmarktexperte und Fiskalrat. Wir sprechen über Early Years in der GZB, über eine ...

