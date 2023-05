Nachlese Podcast Montag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4370//, alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/72 geht es um eine eine umsatzauffällige Wienerberger am Pfingstmontag, um "Hot Deal"-Worte rund um Valneva, Und abschliessend gibt mein schwer erkrankter Kollege Sebastian Leben über seinen Podcast ein starkes Update zu seinem Gesundheitszustand. Er zitiiert LL Cool J und ist für mich SL Cool J. Sebastian Leben Broke und Broker: https://audio-cd.at/page/playlist/4055 - ABC Audio Business Chart #52: Immobilienpreise in europäischen Metropolen (Josef Obergantschnig). In Wien sind heuer die Quadratmeterpreise im Vergleich mit anderen europäischen Städten am stärksten gesunken. Es gibt aber auch ...

