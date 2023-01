ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für McDonald's vor Quartalszahlen von 292 auf 298 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auch im Schlussquartal 2022 dürfte die Fastfood-Kette Stärke gezeigt haben, schrieb Analystin Lauren Silberman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie schraubte die Gewinnschätzungen je Aktie für 2023 und 2024 nach oben und begründete dies vor allem mit Wechselkurseffekten./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2023 / 09:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US5801351017

