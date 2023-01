Wegen antisemitischer Nachrichten bei Twitter haben jüdische Studenten und die Organisation Hate Aid den Kurznachrichtendienst vor dem Berliner Landgericht verklagt. Der Zentralrat der Juden begrüßt dies. Die Zivilklage soll klären, wie weit die Pflicht zum Löschen von Hassbotschaften geht und ob Kunden eine Handhabe gegen die Verletzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben. Das teilten die European Union of Jewish Students und Hate Aid am Mittwoch in Berlin mit - zwei Tage vor dem jährlichen Holocaust-Gedenktag am 27. ...

