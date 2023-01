Der Krankenhaus- und Medizinkonzern Fresenius steht mitten in seinem strategischen Überprüfungsprozess vor dem Problem einer hohen Verschuldung. Die Verschuldung liege über dem Zielkorridor, sagte Finanzchefin Sara Hennicken in einem Interview der Börsen-Zeitung. Am Aktienmarkt geriet die Fresenius-Aktie zur Wochenmitte daher unter Druck.Fresenius steckt nach mehreren Gewinnwarnungen und Problemen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...