Im Rahmen des bis gestern laufenden Aktienrückkaufangebots wurden der Gesellschaft Stück 293.156 Aktien angedient, damit wurde das angebotene Volumen nur zum Teil ausgeschöpft. Sämtliche angediente Aktien werden zu einem Erwerbspreis von EUR 3,10 je Aktie erworben.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die eigenen Aktien längerfristig im eigenen Bestand zu halten.



"Angesichts des Portfolios der Gesellschaft und unter besonderer Berücksichtigung der jüngsten positiven Marktentwicklungen sind wir uns sicher, mit dem Rückkaufangebot den Wert der Gesellschaft gesteigert zu haben", so Simon Telian, Vorstand der Advanced Blockchain AG.

Über Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie und verfügt über ein umfassendes Team von Analysten, Entwicklern, Programmierern, Ökonomen und Mathematikern, die sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 widmen, um in diversen Ökosystemen der Branche Innovationen zu entwickeln. Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG und ihren verschiedenen Projekten und Beteiligungen finden Sie unter: https://www.advancedblockchain.com/.

