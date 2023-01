Frankfurt (www.fondscheck.de) - Gute Stimmung, gute Umsätze - das ETF-Geschäft brummt, so die Deutsche Börse AG."Es ist sehr viel los, die Umsätze sind klar überdurchschnittlich", melde Frank Mohr von der Société Générale. Es werde vor allem gekauft. "Das meiste dreht sich um Aktien-ETFs, die machen 80 Prozent unserer Umsätze aus, viel mehr als sonst." Auch Hubert Heuclin von BNP Paribas berichte von einem sehr umsatzstarken Jahresstart und hohen Zuflüssen, sowohl in Aktien- als auch in Anleihen-ETFs. ...

