Wien (www.fondscheck.de) - Dagmar Kamber Borens übernimmt bei State Street weitere Aufgaben, so die Experten von "FONDS professionell".Bislang habe sie das Schweizgeschäft des Instituts geleitet und sei Mitglied des Executive Management Board der State Street Bank International (SSBI) gewesen. Nun habe sie per Anfang 2023 zusätzlich die Verantwortung für das deutsche Depotbankgeschäft sowie die Gesamtleitung des Investor-Services-Bereichs für die Niederlande, Österreich und die nordischen Länder übernommen. Kamber Borens berichte an Andreas Przewloka, Chief Executive Officer der State Street Bank International. Sie folge auf Andreas Niklaus, der State Street verlasse, um sich anderen Aufgaben zu widmen. ...

