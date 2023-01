München (ots) -Vodafone wirbt mit umfassenden Werbemaßnahmen in der RTLZWEI-Show "Glücksrad" für seine Mobilfunkmarke "SIMon mobile". Die Kooperation zwischen SIMon mobile und EL CARTEL beinhaltet insgesamt fünf Framesplits über die Dauer der gesamten Staffel, ein Product-Placement sowie das Sponsoring der ersten Folge am 26. Januar 2023.Abgerundet wird die Partnerschaft durch ein Product-Placement, bei dem die Gewinnerin oder der Gewinner des Spiels lebenslang vom Basispreis des "SIMon mobile"-Tarifs befreit wird und damit kostenfrei in Deutschland mit 10 GB telefoniert und surft.Ahmet Göktas, Leiter Verkauf & Disposition bei EL CARTEL: "Mit 'Glücksrad' bringen wir nicht nur einen absoluten Show-Klassiker zurück ins TV, sondern auch ein Unterhaltungsformat mit einer breit aufgestellten Zielgruppe: ein ideales Umfeld zur Steigerung der Markenbekanntheit. Wir freuen uns, dass SIMon mobile' erneut eine RTLZWEI-Show für seine Markenkommunikation nutzt."Martin Schiffer, Chef der Mobilfunkmarke SIMon mobile: "Dass unser Waschbär und Markenbotschafter Simon ein absoluter Gameshow-Fan ist, haben wir in unseren SIMon mobile-Kampagnen mit der zugehörigen Simon-Show immer wieder zum Thema gemacht. Wir freuen uns ganz besonders, dass Simon nun auch im Originalformat für sein Mobilfunk-Angebot wirbt."Die Integration von "SIMon mobile" bei 'Glücksrad' ist nach "Love Island" bereits die zweite Zusammenarbeit dieser Art zwischen EL CARTEL und dem Mobilfunkanbieter."Glücksrad" wird von Noisy Pictures GmbH produziert.Über EL CARTEL:EL CARTEL ist der Vermarkter von RTLZWEI. Das sendereigene Unternehmen schafft rund um die attraktiven Programme einzigartige Angebote für eine moderne und effiziente Markenkommunikation - über alle digitalen Medien und Endgeräte hinweg. Durch seine breite Zielgruppenstruktur stellt RTLZWEI eine unverzichtbare Alternative für jeden Mediaplan dar. Zum Portfolio gehören außerdem sämtliche Werbeflächen und Branding-Möglichkeiten in den Studios von McFIT, Europas Nr. 1 im Fitnessmarkt, sowie die eigene Influencer- und Künstler-Agentur La Familia Artists. EL CARTEL bietet der werbungtreibenden Industrie ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis und setzt branchenweit Maßstäbe bei der Service-Qualität.Über RTLZWEI:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Pressekontakt:RTLZWEI Corporate Communications & B2B MarketingMartina Neumeier089 - 641856912kommunikation@rtl2.deinfo.rtl2.deblog.rtl2.detwitter.com/rtl2corporatewww.elcartelmedia.deOriginal-Content von: El Cartel Media, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54719/5425529