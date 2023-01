In Virginia soll nächstes Jahr eine Fertigungsanlage Eisen-Luft-Akkus produzieren. Die Herstellungskosten sind laut Hersteller zehnmal günstiger als für die Lithium-Ionen-Pendants. Das Startup Form Energy will nächstes Jahr in die Massenproduktion seiner Eisen-Luft-Akkus gehen. Das meldet der Standard. Form Energy ist aus dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) hervorgegangen und hat kürzlich ein 223.000 Quadratmeter großes Grundstück in Wierton, West Virginia, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...