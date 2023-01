Klimaaktivisten haben kürzlich in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien insgesamt 400 Fake-Werbeplakate für BMW und Toyota angebracht. Sie fordern ein Werbeverbot für Verbrenner, insbesondere für SUV. "Trotz der Werbung von Toyota und BMW, die ihre Palette an Elektrofahrzeugen hervorheben, investieren beide Hersteller immer noch stark in den Verkauf von umweltschädlichen Fahrzeugen mit ...

