Bekanntlich arbeitet BYD derzeit mit Hochdruck daran, auch in Europa seine Fahrzeuge an die Frau und den Mann zu bringen. Bisher handelt es sich dabei ausschließlich um Importe, was sich im Laufe der kommenden Jahre aber ändern könnte. Offenbar haben die Chinesen schon einen möglichen Standort für eine hiesige Produktion ausgemacht.Zumindest berichtete das "Wall Street Journal" kürzlich darüber, dass BYD (CNE100000296) in Gesprächen mit Ford um die mögliche Übernahme einer Produktionsstätte in Saarlouis stehe. Zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...