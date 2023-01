Fünf Top-Aktien für 2023: https://bit.ly/3j7fogM Mike Seidl und Martin Goersch von America's Most Wanted stellen kostenlos ihren neuen Report zur Verfügung. Jetzt herunterladen! Stellenstreichungen, gesenkte Prognosen, Gewinneinbrüche: An der Wall Street macht sich nach enttäuschenden Zahlen - unter anderem vom Tech-Riesen Microsoft - Nervosität breit. Die Berichtssaison scheint die jüngste Nasdaq-Rallye erstmal auszubremsen. Marktexperte Mike Seidl von America's Most Wanted hat sich für seine Chartanalyse deshalb einen robusten Value-Wert herausgesucht, der hierzulande eher seltener auf der Watchlist auftaucht: Halliburton, Ausrüster für die Öl- und Gasbranche. Das US-Unternehmen hat in dieser Woche ebenfalls starke Zahlen vorgelegt und der Chart nähert sich einem Kaufsignal, wie Seidl im Video erklärt. Jetzt einschalten und mehr erfahren!