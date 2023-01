Translated, das globale Unternehmen, das Pionierarbeit im Bereich der KI-gestützten Lokalisierungsdienste geleistet hat, wurde im MarketScape "Worldwide Machine Translation Software 2022 Vendor Assessment" (Doc US48325622, Dezember 2022) von IDC, dem weltweit führenden Anbieter von Marktinformationen und Beratungsdiensten für Informationstechnologie, als "Leader" ausgezeichnet. Die Studie bewertet Unternehmen im Bereich der maschinellen Übersetzung (MT) nach ihren Fähigkeiten, Kundenprojekte auszuführen und sich an deren zukünftigen Anforderungen auszurichten

Im IDC MarketScape-Bericht heißt es: "Große, multinationale Unternehmen, die eine anpassungsfähige Unterstützung für mehrere Bereiche suchen, die entweder vor Ort oder über die Cloud bereitgestellt werden kann, mit entsprechender Unterstützung für Bereiche wie Lokalisierung und menschliche Validierung, sollten ModernMT von Translated für ihre maschinelle Übersetzung in Betracht ziehen.

Marco Trombetti, CEO von Translated, kommentiert: "Die Anerkennung durch IDC MarketScape folgt auf die Auszeichnungen, die Translated kürzlich von Gartner und Intento für seine KI-gestützten Übersetzungsdienste und die Qualität der maschinellen Übersetzung erhalten hat. Wir sind stolz darauf, eine führende Rolle bei einer Technologie zu spielen, die die gesamte Lokalisierungsbranche neu definiert

Laut IDC MarketScape gehören kontinuierliche Innovation und ein starkes Multi-Domain-Modell zu den Führungsstärken von Translated. Im Bericht von IDC MarketScape wurde die Rolle von Translated bei der Entwicklung der Open-Source-Technologie ModernMT im Rahmen von zwei EU-finanzierten Forschungsprojekten hervorgehoben, die 2010 begonnen haben. Die Übersetzung auf Dokumentenebene und die kontextuelle Anpassungsfähigkeit in Echtzeit gelten als die wichtigsten Merkmale. IDC MarketScape stellte außerdem fest, dass "Kunden die Genauigkeit von ModernMT loben, insbesondere die Fähigkeit, sich automatisch an eine Vielzahl von Anwendungsfällen anzupassen, ohne dass zusätzliches Training erforderlich ist

ModernMT ist eine adaptive, patentierte MT-Engine, die mehr als 2.100 Sprachkombinationen unterstützt und sowohl für Echtzeit- als auch für Batch-Übersetzungen verfügbar ist. Sie wird häufig mit dem globalen Netzwerk von 300.000 professionellen Linguisten von Translated kombiniert, um komplexe Inhalte von hoher Qualität zu validieren und anzupassen und eine breite Palette von Dienstleistungen anzubieten, die bei der Übersetzung großer Mengen von Inhalten helfen können.

Über IDC MarketScape

Das Anbieter-Bewertungsmodell von IDC MarketScape wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie)-Anbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters in einem bestimmten Markt führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen für einen aussagekräftigen Vergleich des Produkt- und Serviceangebots, der Fähigkeiten und Strategien sowie der aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern. Das Framework bietet Technologieeinkäufern eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und zukünftiger Anbieter.

Über Translated

Translated ist ein führendes internationales Sprachdienstleistungsunternehmen, das Pionierarbeit beim Einsatz künstlicher Intelligenz geleistet hat, um professionelle Übersetzer zu unterstützen. Das Unternehmen wurde 1999 von der Linguistin Isabelle Andrieu und dem Informatiker Marco Trombetti mit dem Ziel gegründet, es allen Menschen zu ermöglichen, in ihrer eigenen Sprache zu verstehen und verstanden zu werden.

