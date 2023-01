Hay kommt zu Northleaf nach einer 20-jährigen Karriere als Verantwortlicher für globale Privatmarkt-Kundenstrategien bei abrdn/Standard Life Investments/SL Capital Partners

Northleaf Capital Partners (Northleaf) gab heute bekannt, dass Stewart Hay Northleaf als Vice Chair, Global Investor Solutions, beigetreten ist.

In dieser neuen Rolle unterstützt Hay die beständige Ausweitung der weltweiten Abdeckung von Privatmarkt-Investoren und entwickelt und implementiert in Zusammenarbeit mit Investoren und Investmentberatern Lösungen, die das Know-how und die umfangreichen Beziehungen in den Bereichen Private Equity, private Kredite und Infrastruktur effektiv nutzen. In enger Zusammenarbeit mit den Teams für Geschäftsentwicklung und Investor Relations von Northleaf wird er hauptsächlich von den Northleaf-Büros in London und Los Angeles aus arbeiten.

Zuletzt war Hay als Global Head of Private Markets Client Strategies bei abrdn tätig. In den letzten 20 Jahren akquirierte und verwaltete Hay die Beziehungen für gepoolte und separat verwaltete Privatmarktlösungen für einige der weltweit führenden Pensionspläne, Stiftungen, Finanzinstitute und Family Offices. Vor der Fusion von Standard Life und Aberdeen Asset Management zu abrdn war er von 2007 bis zum Verkauf der Partnerschaftsanteile des Teams an Standard Life Investments im Jahr 2016 Gründungspartner und Mitglied des Vorstands von SL Capital Partners LLP. Er nahm seine Tätigkeit bei Standard Life Investments im Jahr 2001 auf.

"Wir freuen uns sehr, dass Stewart Hay zu unserem Team stößt. Er wird das weitere Wachstum und die Entwicklung unserer weltweiten Privatmarkt-Plattform und Investorenbasis unterstützen", so Stuart Waugh, Managing Partner und Mitgründer von Northleaf. "Es freut uns, eine erfolgreiche Führungskraft mit einschlägiger Erfahrung im Aufbau langfristiger Investorenpartnerschaften für uns gewonnen zu haben. Wir kennen Stewart Hay gut. Er eignet sich bestens für unseren kundenorientierten Ansatz bei der Entwicklung und Bereitstellung innovativer Investitionslösungen."

Northleaf warb sein erstes Fremdkapital im Jahr 2002 ein und verwaltet heute 22 Mrd. US-Dollar an Private Equity, privaten Krediten und Infrastrukturkapital für mehr als 200 institutionelle Anleger und Family Offices in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), Asien und Australien.

"Northleaf ist ein erstklassiger globaler Private-Markets-Investmentmanager mit einem differenzierten Mid-Market-Ansatz, einer beeindruckenden Erfolgsbilanz und einem starken Wachstumspfad", so Hay. "Ich kenne das Führungsteam schon seit mehr als 20 Jahren und so freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit allen bei Northleaf. Zusammen werden wir den Kundenstamm des Unternehmens weiter ausbauen und diversifizieren und durch Partnerschaften mit Investoren auf der ganzen Welt zur Entwicklung innovativer Privatmarktlösungen beitragen."

Über Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners ist ein globales Private-Markets-Investmentunternehmen mit mehr als 22 Mrd. US-Dollar an Private-Equity-, Private-Credit- und Infrastruktur-Engagements, die im Auftrag von staatlichen, betrieblichen und gemeinschaftlichen Pensionsplänen, Stiftungen, Finanzinstituten und Family Offices verwaltet werden. Die über 200 Mitarbeiter von Northleaf sitzen in Toronto, Chicago, London, Los Angeles, Melbourne, Menlo Park, Montreal, New York und Tokio. Northleaf beschafft, bewertet und verwaltet Privatmarktinvestitionen mit Schwerpunkt auf mittelgroßen Unternehmen und Vermögenswerten. Weitere Informationen über Northleaf finden Sie unter www.northleafcapital.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

