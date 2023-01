Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Plattformen und Dienstleistungen für 5G und Cloud-native Technologien, hat nach der Übernahme eines nordamerikanischen KI/ML-Unternehmens im Dezember 2022 die Einführung von Tecnotree Sensa bekannt gegeben. Tecnotree Sensa ist eine neue KI-gestützte Technologie, die das gesamte Tecnotree-Portfolio abdeckt. Die Technologie ermöglicht die Erstellung zusammensetzbarer Blaupausen, die Plattformen für intelligente Erlebnisse in den Bereichen Telekommunikation, Gesundheitswesen, finanzielle Inklusion und Unterhaltung humanisieren sollen. Die Sensa Intelligent Experience Platform verwandelt Telekommunikationsdienstleister von Enablern in Orchestratoren netzabhängiger Ökosysteme für die 5G-Monetarisierung und behält dabei die Gefühle der Menschen im Auge.

Angesichts der rasanten technologischen Fortschritte bei AR- und VR-Anwendungen, 5G-Konnektivität und KI-gestützter Personalisierung werden sich digitale Erlebnisse bald von bildschirmbasierten zu sinnesbasierten Technologien entwickeln. Tecnotree Sensa wurde von der Tatsache inspiriert, dass der Mensch ein sensorisches Wesen ist und die menschlichen Sinne einen großen Teil dessen ausmachen, was wir sind und wie wir funktionieren. Mit dem Sensa-Lead-Ansatz können Telekommunikationsprodukte eine stärkere emotionale Bindung zu den Kunden aufbauen, indem digitale Komplexitäten, die die Sinne beeinflussen, vereinfacht werden. Humanisierte digitale Erlebnisse verbessern die bessere Chance, Kontakt zu den Nutzern und dauerhafte Beziehungen zu den Kunden aufzubauen. Daher wird Sensa intelligente Kundenerlebnisse bieten, die durch die transparente und sichere Nutzung von Daten personalisiert sind.

Tecnotree Sensa verfügt über digitale Transformations- und Umsetzungskapazitäten, die KI-Engineering, 5G-Erlebnisse in der Cloud und die Monetarisierung des Ökosystems auf Tecnotree Moments und Platform Thinking integrieren. Tecnotree Sensa wird mit branchenspezifischen KI/ML-Blaupausen geliefert, die für vertikale Branchen wie Gesundheitswesen, Bildung, Sport, Finanzdienstleistungen, Unterhaltung, Gaming und Reality geeignet sind. Tecnotree Sensa Intelligence erstellt humanisierte digitale Angebote auf der Grundlage von Tecnotrees digitalem Stack, Moments B2B2X-Ökosystem-Monetarisierungsplattform und Tecnotree DiWa für digitale Finanzdienstleistungen, die "verkaufen, bedienen, betreuen, versichern, monetarisieren, verpartnern" und vieles mehr.

Padma Ravichander, CEO der Tecnotree Corporation, erklärte: "Die Einführung unseres neuen KI-gestützten digitalen Telekommunikationserlebnisses Tecnotree Sensa eröffnet neue Dimensionen für Telekommunikationsdienste, indem es digitale Erlebnisse von einer automatisierten zu einer sinnesbasierten Erfahrung macht, die durch eine Triangulation sensorischer Komplexität bahnbrechende menschliche Fähigkeiten und emotionale Bindungen bietet.

Die neue Technologie wird KI-Engineering von Weltrang nutzen, um Kundenvertrauen und Transparenz zu schaffen. So können Tecnotree-Produkte die fortschrittlichsten und intuitivsten Fähigkeiten entwickeln, die Kunden in die Lage versetzen, personalisierte Entscheidungen zu treffen. Die Technologie wird in alle unsere Plattformdienste einfließen und uns bei unserem Ziel, digital vernetzte Gemeinschaften zu fördern, weiter voranbringen."

Tecnotree ist ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist das erste nach den Open-API-Standards des TM-Forums Platin-zertifizierte Unternehmen der Welt. Unser agiler und quelloffener Digital BSS Stack deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch über die Konnektivität hinausgehende Möglichkeiten. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

