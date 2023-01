Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich erneut gebessert. Das Ifo-Geschäftsklima ist im Januar zum Vormonat um 1,6 Punkte auf 90,2 Zähler gestiegen. Bankvolkswirte hatten im Schnitt allerdings mit einer Verbesserung auf 90,3 Punkte gerechnet. Diese Verfehlung ließ den Deutschen Aktienindex DAX am Vormittag zeitweilig auf 14.970 Punkte abrutschen. Und nun? Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch trotz erneut leicht verbesserter Konjunkturaussichten ...

