Stuttgart (ots) -"Frag eine Frau" über den weibliche OrgasmusAb Mittwoch, 25. Januar 2023, 17 Uhr: neue Folge online im Youtube-Kanal "Ausgesprochen geil" vom SWRMänner fragen, Frauen antworten: In der neuen Folge des SWR Youtube-Formats "Frag eine Frau" geben sechs Frauen zwischen 28 und 78 Jahren offen und ehrlich Auskunft über den weiblichen Orgasmus. Die Sportinfluencerin Martina May (40), die Singlefrau Franziska Seitz (31), die Autorin Katja Lewina (38), der Reality-TV-Star Josi Meloni (28), die Tänzerin Tyshea Suggs (28) sowie die Schauspielerin Verena Buss (78) sprechen in der aktuellen Ausgabe über Fragen wie "Erinnerst Du Dich an Deinen ersten Orgasmus?", "Wie wichtig ist die Penetration?" oder "Wie kommunizierst Du, wenn Du eine Berührung oder Bewegung anders brauchst?". Das Format ist im SWR Youtube-Kanal "Ausgesprochen geil" ab Mittwoch, 25. Januar 2023 um 17 Uhr zu finden.Männer reden über Sex bei "Ausgesprochen Geil", dem neuen Youtube-Kanal des SWR"Ausgesprochen geil" vom SWR greift auf Youtube jede Woche Fragen rund um Sexualität und Männergesundheit auf und richtet sich vor allem, aber nicht nur, an heterosexuelle Männer. Host Frederik Fleig spricht mit seinen Gästen ohne Tabus, Expert:innen geben Tipps und räumen mit Sex-Mythen auf, Frauen beantworten Fragen aus der Community.