Der US-Konzern hat den Umsatz im Q4 vor allem dank eines guten Luftfahrt-Geschäfts ausgebaut. Erlöse in Höhe von 3,64 Mrd. $ bedeuten eine Steigerung um 9,4 %. Davon blieben 226 Mio. $ als Gewinn übrig: dies erfüllte die externen Erwartungen und lag 9,2 % über dem Wert vor einem Jahr. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,07 $ gesteigert. Da die Zahl der umlaufenden Aktien in den vergangenen zwölf Monaten durch Rückkäufe (867 Mio. $) um deutliche 5,5 % gesenkt wurde, betrug das Wachstum beim "GpA" überproportional 15,0 %.



Der Auftragsbestand im Segment Aviation (44 % Umsatzanteil) wurde innerhalb eines Jahres von 4,1 Mrd. auf 6,4 Mrd. $ ausgebaut. Für 2023 setzt TEXTRON sich das Umsatzziel 14,0 Mrd. $ (+ 8,5 %) sowie beim bereinigten Gewinn je Aktie 5,00 bis 5,20 $. Mit dem aktuellen Börsenwert von 14,5 Mrd. $ gilt auf Basis der Konsensschätzung für 2024 ein KGV von 13,8.



Die TEXTRON-Aktie war in den vergangenen Jahren sehr volatil. Gemessen seit 2013, liegt das Kursergebnis bei + 139 %. Da TEXTRON auch im militärischen Bereich aktiv ist (Hubschrauber der Marke Bell), besteht aktuell weiteres Potenzial nach oben. "Aktie für Jedermann" war bei dem Wert am 19.12.2022 erstmals eingestiegen.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



