Das führende US-amerikanische Unternehmen für Heimtierprodukte setzt auf Innovation mit den Funktionen von Blue Yonder für das Category Management und 3DVRS für die 3D-Visualisierung

Um das Kundenerlebnis und die Kundenzufriedenheit zu verbessern, bemühen sich Einzelhändler, ein personalisiertes Sortiment und eine übersichtliche Produktpräsentation in ihren Geschäften anzubieten. Aus diesem Grund hat Nestlé Purina Petcare, ein führender Hersteller von Heimtierprodukten, erfolgreich die Lösung von Blue Yonder für das Category Management mit der 3D-Virtual-Reality-Technologie (3DVRS) von 3DVR Solutions implementiert, um seine Handelspartner bei der besseren Vermarktung ihrer Regale zu unterstützen.

Purina ist die Nummer 1 unter den Haustierprodukten in den USA. Das Unternehmen bietet mehr als 20 Marken in den USA an und ernährt jährlich 51 Millionen Hunde sowie 65 Millionen Katzen. Purina stellt seinen Einzelhandelspartnern Planogramme zur Verfügung, mit denen sie die Regale so gestalten können, dass die Produkte entsprechend den Kundenbedürfnissen vermarktet werden. Da während der COVID-19-Lockdowns die Reisemöglichkeiten eingeschränkt waren, benötigte das Unternehmen eine alternative Möglichkeit für seine Mitarbeiter, aus der Ferne gemeinsam mit den Einzelhandelspartnern kritische Aufgaben zu erledigen, die ansonsten vor einem physischen Planogramm oder in einem Geschäft vor Ort ausgeführt würden.

Die innovative Retail Visualisation Suite (RVS) Virtual Reality (VR) Headset-Lösung von 3DVRS kombiniert Planogrammdaten von Blue Yonder mit einem hochmodernen Virtual-Reality-Headset-Anbieter und bietet so eine vollständig interaktive, vernetzte Avatar-basierte Merchandising-Lösung. Diese integrierte Lösung führt Menschen aus der ganzen Welt in einem gemeinsamen, einzigartigen Headset-Erlebnis im Metaversum zusammen, wo sie planen, präsentieren und interagieren können. Die integrierte Lösung steht jetzt auch anderen Unternehmen zur Verfügung, die ähnliche Herausforderungen lösen wollen.

Mit dieser integrierten Lösung hat Purina einige wichtige Vorteile erzielt:

Durch die Zusammenführung der Mitarbeiter im Metaversum ist es nicht mehr erforderlich, in einem Geschäft vor Ort zu sein, um Sortimentsentscheidungen zu treffen, was wiederum die Umweltbelastung verringert, da weniger Reisen anfallen, und die Schulungskosten senkt.

Ein interaktives Planogramm verkürzt die Zeit bis zum Einräumen eines Regals, bevor das eigentliche Produkt bewegt wird.

Lebensnahe Faktoren werden in die Regalplanung einbezogen.

Die Partnerschaft mit Einzelhändlern verbessert das Kundenerlebnis in den Geschäften und fördert den Austausch von Best Practices weltweit.

"Die Integration von 3DVRS in Blue Yonder bietet Flexibilität, Schnelligkeit und Skalierbarkeit, sodass wir in der Lage sind, die Lösung effektiv im gesamten Unternehmen bereitzustellen. Die Entwicklung von der virtuellen Realität auf dem Desktop zu den Netzwerk-Avataren in der RVS VR-Headset-Lösung verlief reibungslos. Wir können jetzt Besprechungen virtuell im Metaverse abhalten, mit Layouts, Produkten und Ladeninnovationen interagieren und so immer auf dem neuesten Stand bleiben", erklärte Gene Feldman, Schulungsleiter bei Purina.

Gemeinsam haben das Category Management von Blue Yonder und die RVS VR Headset-Lösungen von 3DVRS es den Handelspartnern von Purina ermöglicht, schnellere, präzisere und lokalisierte Entscheidungen über die Raumaufteilung zu treffen, um ihren Kunden zu helfen, die benötigten Produkte leichter zu finden und gleichzeitig ein besseres Einkaufs- und Serviceerlebnis zu garantieren.

"Purina ist ein fantastischer Partner für Innovationen, da sie immer auf der Suche nach den neuesten Technologien sind, um ihrem Geschäft einen Vorteil zu verschaffen. Die gemeisterten Herausforderungen haben die Grenzen der Technologie überschritten. Unsere Integration mit Blue Yonder bietet uns die Plattform, um große Unternehmen wie Purina zu unterstützen. Es ist großartig, neue Technologien auf den Markt zu bringen, die einen echten Unterschied machen. Es ist erstaunlich, was wir bereits gemeinsam erreicht haben, aber ich habe das Gefühl, dass noch viel mehr auf uns zukommt", erklärte Nigel Hemer, CEO und Gründer von 3DVR Solutions.

"Die Zusammenarbeit mit 3DVRS hat es uns ermöglicht, die Planogramme von Blue Yonder im Metaversum zum Leben zu erwecken, wo die Benutzer Waren anbieten, analysieren, interagieren und sich als Avatare treffen können, um Regale zu gestalten, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Dies ist Spitzentechnologie vom Feinsten, und Purina war eines der ersten Unternehmen, das davon profitiert hat. Durch die Schaffung einer Kultur der Innovation und der Vordenkerrolle im gesamten Unternehmen schafft Purina einen großartigen Arbeitsplatz für seine Mitarbeiter und Handelspartner", so Phillip Teschemacher, Corporate Vice President, Manufacturing EMEA, Blue Yonder.

Zusätzliche Ressourcen:

Erfahren Sie mehr über die Lösung für das Category Management von Blue Yonder

Erfahren Sie, wie Sie mit Blue Yonder ein intelligenteres Category Management erreichen können

Über Nestlé Purina PetCare

Nestlé Purina PetCare verbessert das Leben von Haustieren und den Menschen, die sie lieben. Das 1894 gegründete Unternehmen Purina verhilft Hunden und Katzen durch wissenschaftlich fundierte Ernährungsinnovationen zu einem längeren und gesünderen Leben.

Purina stellt einige der weltweit vertrauenswürdigsten und beliebtesten Heimtierprodukte her, darunter Purina Cat Chow, Purina ONE, Pro Plan, Fancy Feast und Tidy Cats. Unsere mehr als 8.700 Mitarbeiter in den USA sind stolz auf unsere bewährten Marken für Tiernahrung, Leckerlis und Streu, die jedes Jahr 51 Millionen Hunde und 65 Millionen Katzen ernähren. Mehr als 500 Purina-Wissenschaftler, Tierärzte und Tierpflegespezialisten gewährleisten unser Engagement für unübertroffene Qualität und Ernährung. Purina fördert die verantwortungsbewusste Pflege von Haustieren durch unsere wissenschaftliche Forschung, unsere Produkte und unsere Unterstützung von Organisationen, die sich für Haustiere einsetzen.

In den vergangenen fünf Jahren hat Purina mehr als 150 Millionen Dollar an Organisationen gespendet, die Menschen und Haustiere zusammenbringen und zusammenhalten, sowie an Organisationen, die sich für das Wohlergehen unserer Gemeinden und der Umwelt einsetzen. Purina ist Teil von Nestlé, einem weltweit führenden Unternehmen für Ernährung, Gesundheit und Wellness. Für weitere Informationen besuchen Sie purina.com oder abonnieren Sie hier die neusten Nachrichten von Purina.

Über 3DVR Solutions

Als globaler Technologiepartner von Blue Yonder seit 10 Jahren nutzt 3DVRS die Planogramm- und CAD-Daten von Blue Yonder, um hochgradig visuelle 3D-Umgebungen zu schaffen, mit denen Einzelhändler und Lieferanten planen, entwerfen und auf sich schnell ändernde Marktbedingungen reagieren können. Das einzigartige Design der Virtual-Reality-Lösungen von 3DVR bietet Automatisierung, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit ohne inhärente Abhängigkeiten und Kosten. 3DVR unterstützt Blue Yonder-Kunden rund um den Globus, einschließlich Kunden auf Microsoft Azure. www.3dvrs.com

Über Blue Yonder

Blue Yonder ist der weltweit führende Anbieter für die digitale Transformation der Lieferkette und die Omnichannel-Handelsabwicklung. Unsere kognitive End-to-End-Geschäftsplattform versetzt Einzelhändler, Produktionsbetriebe und Logistikanbieter in die Lage, die Kundennachfrage von der Planung bis zur Auslieferung optimal zu decken. Mit Blue Yonder vereinheitlichen Sie Ihre Daten, Ihre Lieferkette und Ihre Handelsaktivitäten, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und die Automatisierung, Kontrolle und Orchestrierung voranzutreiben, die profitablere, nachhaltige Geschäftsentscheidungen ermöglichen. Blue Yonder Fulfill your Potential blueyonder.com

"Blue Yonder" ist eine Marke oder eingetragene Marke der Blue Yonder Group, Inc. Jeder Handels-, Produkt- oder Dienstleistungsname, auf den in diesem Dokument mit dem Namen "Blue Yonder" Bezug genommen wird, ist eine Marke und/oder Eigentum der Blue Yonder Group, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken, eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken der Unternehmen sein, mit denen sie in Verbindung stehen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230124005382/de/

Contacts:

Ansprechpartner Blue Yonder Public Relations:

Marina Renneke, APR, Corporate Communications Director

Tel.: +1 480-308-3037, marina.renneke@blueyonder.com