Der Polestar 2 bekommt ein neues Aussehen, mehr Leistung und Reichweite sowie neue Features als Teil der Serienausstattung. In der schnellsten Version kommt er nun in 4,2 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde. Der Polestar 2 kommt in einer neuen Version für 2023 auf den Markt. Hier hat der Autohersteller optische Veränderungen vorgenommen, aber auch unter der Haube und im Cockpit einiges ...

Den vollständigen Artikel lesen ...