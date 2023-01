Der Ukraine-Krieg führte zu erheblichen Abschreibungen im Kreditportfolio, was aber tragbar ist. Gestern 13 % im Plus ohne News. Am 2. Februar präsentiert man sich auf einer Warburg-Konferenz. Fakt ist: Trotz der Abschreibungen, die als ausreichend betrachtet werden, wird ProCredit 2022 rd. 0,42 € je Aktie verdient haben. Die Zinsmargen steigen und außerhalb der Ukraine läuft das Geschäft solide. Für 2023 liegen die aktuellen Warburg-Taxen für den Gewinn je Aktie bei 1,53 €. Macht KGV 3 bei einer Substanzbewertung zum 0,3-fachen Buchwert.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 04.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ Rohstoffmärkte: Spannende Signale++ Abgestürzter IT-Wert sendet Lebenszeichen++ Baustoffhersteller deutlich unterbewertet++ BOSSARD unter dem RadarBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info