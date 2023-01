Die neue Datenplattform wird MSCI dabei helfen, seine strukturierten und unstrukturierten Daten in großem Umfang zu verarbeiten, indem sie die KI- und erweiterten Analysefunktionen von Google Cloud nutzt

Als Teil seines Engagements, das Kundenerlebnis durch Technologie und unermüdliche Innovation zu verbessern, kündigte MSCI Inc. (NYSE: MSCI) heute eine strategische Allianz mit Google Cloud an, um eine Cloud-native Plattform für die Erfassung und Entwicklung von Anlagedaten aufzubauen, die Daten, Einblicke und Lösungen für bessere und schnellere Anlageentscheidungen liefern soll.

Die nativ auf Google Cloud aufbauende Investitionsdatenplattform wird MSCI dabei helfen, Lösungen zu entwickeln, mit denen die Kunden von MSCI, darunter Vermögensverwalter, Asset Owner, Banken, Unternehmen, Versicherer und Wealth Manager, besser bedient werden können. Durch die Nutzung der Google Cloud-Technologien für künstliche Intelligenz (KI) und natürliche Sprachverarbeitung (NLP) sowie fortschrittliche Analysen wie BigQuery, VertexAI und Document AI will MSCI strukturierte und unstrukturierte Daten in größerem Umfang und schneller als je zuvor erfassen, einlesen und verarbeiten. Dank konsistenter Daten kann MSCI sein Lösungsangebot leichter innovieren und schnell neue Erkenntnisse gewinnen.

Darüber hinaus wird Google Cloud MSCI mit geospatialen Analysetools wie Earth Engine und BigQuery Geospatial versorgen, um die Quantifizierung von physischen und Übergangs-Klimarisiko-Metriken über Wertpapiere, Geografien und Märkte hinweg zu unterstützen. Die Integration von Geodaten in MSCI-Produkte und -Lösungen soll es Anlegern ermöglichen, Klimarisiken genauer und effizienter nach Standorten zu modellieren, was zu fundierteren Analysen, Prognosen und Entscheidungen führt.

"Die Investmentbranche erlebt ein exponentielles Wachstum der Datenmenge. In der heutigen schnelllebigen Welt müssen Anleger in der Lage sein, neue und alternative Datenquellen zu analysieren, um wettbewerbsfähig und informiert zu bleiben, sich entwickelnde Investitionsherausforderungen und -möglichkeiten zu bewerten, das Rauschen zu trennen und die betriebliche Effizienz zu verbessern", sagte Henry Fernandez, Vorsitzender und Vorstandsvorsitzender von MSCI

"Diese Allianz wird die erstklassigen Lösungen von MSCI stärken und unseren Kunden helfen, Daten schnell in relevante und umsetzbare Erkenntnisse über Anlageklassen und Themen wie das Klimarisiko zu verwandeln. Google Cloud teilt das Bestreben von MSCI, die Datenmessung und -standardisierung voranzutreiben, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, um die entscheidenden Herausforderungen der Anleger zu lösen", fügte er hinzu.

"Google Cloud verfolgt eine einzigartige Strategie, um Kunden dabei zu helfen, Erkenntnisse aus ihren Daten zu gewinnen. Wir ermöglichen es Kunden, strukturierte und unstrukturierte Daten in einem System zu analysieren und Data Lakes, Data Warehouses und maschinelles Lernen in einer einzigen Plattform zu vereinen",sagte Thomas Kurian, CEO von Google Cloud. "Unsere Zusammenarbeit mit MSCI wird es dem Unternehmen ermöglichen, eine intelligente, Cloud-native Datenplattform aufzubauen, die die Art und Weise, wie seine Kunden Anlageentscheidungen treffen können, verbessern wird."

"Wir freuen uns, mit Google Cloud zusammenzuarbeiten, um eine erstklassige KI- und NLP-gestützte Plattform für Anlagedaten aufzubauen, die unser Forschungsteam dabei unterstützen wird, analytische Produkte zu entwickeln, die die Finanzmärkte unterstützen", sagte Jigar Thakkar, Chief Technology Officer von MSCI. "In Kombination mit unserer breit gefächerten Palette an Technologieinitiativen ist dies ein weiterer Schritt in Richtung unserer Mission, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Portfolios durch relevante Daten und fortschrittliche Technologie auf ihre Anlageziele auszurichten."

Über MSCI

MSCI ist ein führender Anbieter von wichtigen Entscheidungshilfen und Dienstleistungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Anlageentscheidungen, indem wir unsere Kunden in die Lage versetzen, die wichtigsten Risiko- und Renditetreiber zu verstehen und zu analysieren und mit Zuversicht effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, forschungsgestützte Lösungen, mit denen unsere Kunden Einblicke in den gesamten Anlageprozess gewinnen und dessen Transparenz verbessern können. Mehr Informationen finden Sie unter www.msci.com.

Über Google Cloud

Google Cloud beschleunigt die Fähigkeit eines jeden Unternehmens, sein Geschäft digital zu transformieren. Wir liefern Lösungen für Unternehmen, die die Spitzentechnologie von Google nutzen und das alles in der saubersten Cloud der Branche. Kunden in mehr als 200 Ländern und Regionen setzen auf Google Cloud als vertrauenswürdigen Partner, um Wachstum zu ermöglichen und ihre wichtigsten Geschäftsprobleme zu lösen.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen und beinhalten Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich abweichen, und Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf sie verlassen. Risiken, die sich auf die Ergebnisse oder die Leistung auswirken könnten, sind im Jahresbericht von MSCI auf Formular 10-K für das jüngste Geschäftsjahr, das am 31. Dezember endete, enthalten, der bei der SEC eingereicht wurde. MSCI verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar und sollten auch nicht als solche betrachtet werden. MSCI gewährt keine Rechte oder Lizenzen zur Nutzung ihrer Produkte oder Dienstleistungen ohne eine entsprechende Lizenz. MSCI ÜBERNIMMT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER ANDERES IN BEZUG AUF DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN UND SCHLIESST JEGLICHE HAFTUNG IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN AUS.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230125005306/de/

Contacts:

Medienanfragen

MSCI: PR@msci.com

Google Cloud: press@google.com