Der S&P500 ist am heutigen Mittwoch weiter unter Druck geraten und zeigt sich aktuell erneut unter der Marke von 4.000 Punkten. Der S&P 500 ist an der oberen Trendkanalbegrenzung im Wochenchart sowie am 50er-EMA nach unten abgeprallt und könnte nun vor einem längeren Kursrückgang stehen. Folgt der S&P 500 dem fallenden Trendkanal, könnte langfristig ein Rücklauf zur unteren Trendkanalbegrenzung im Bereich von 3.300 Punkten erfolgen. Zunächst wäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...