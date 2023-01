Der DAX konnte den wichtigen 10er-EMA im Tageschart am heutigen Mittwoch weiter verteidigen und pendelt aktuell unverändert um die Marke von 15.100 Punkten. Der DAX ging bei 15.081 Punkten aus dem Handel. Dazu mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Kommt es nun zu einem weiteren Hochlauf? Es kommt nun auf die Entwicklung im S&P 500 an, der an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart ...

