TEMECULA, Kalifornien (USA), Jan. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ("Gruppe"), ein Teil der Nikkiso Co., Ltd (Japan) Unternehmensgruppe, freut sich, eine weitere Ausweitung ihrer Vertriebs- und Servicekapazitäten für den Nahostmarkt bekanntzugeben.



Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Middle East QFZ LLC wird ihren Sitz im Business Innovation Park in Ras Bufontas (Katar) haben.

Die Aufgabe des neuen Servicezentrums besteht darin, die lokalen und regionalen Kunden bei allen Projekten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryopumpen, Turboexpandern und Ausrüstungen für Flüssigerdgas, Ethen, Ammoniak, Kohlenwasserstoff-Gasflüssigkeiten und Industriegase zu unterstützen.

Darüber hinaus wird Nikkiso Initiativen regionaler Akteure in den Bereichen Energieeffizienz, Abwärmerückgewinnung und Nachhaltigkeit unterstützen, indem es integrierte Komplettlösungen wie Organic Rankine Cycle zur Abwärmerückgewinnung, Wasserstoffverflüssigung und -betankung sowie kryogene Energiespeicherung anbietet.

"Mit dieser Einrichtung kann Nikkiso CE&IG schneller auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren, individuelle Dienstleistungen und Lösungen anbieten und unsere Kunden mit unserer lokalen Präsenz weiter unterstützen", so Emile Bado, Executive Vice President, Sales & Business Development der Gruppe.

Diese Expansion ist Ausdruck des Engagements des Unternehmens für seine Kunden in Katar und auf dem Nahostmarkt.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES



Die Mitgliedsunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt ein Mitglied von Nikkiso Co., Ltd.) fertigen und warten technische Geräte zur Verarbeitung kryogener Gase (Pumpen, Turboexpander, Wärmetauscher usw.) und Prozessanlagen für Industriegase und Erdgasverflüssigung (LNG), Wasserstoffverflüssigung (LH2) und Organic Rankine Cycle zur Rückgewinnung von Abwärme. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne und Cryoquip und eine gemeinsam gesteuerte Gruppe von 20 operativen Einheiten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com .

MEDIENKONTAKT:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c5d6ba2-8512-4d88-9225-ac887d1d4e7d/de