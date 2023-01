Ricardo plc, ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen zu Umweltfragen, Technik und Strategie, meldet heute den Erwerb einer Beteiligung von 93 an E3-Modelling S.A., einem Beratungsunternehmen, das auf die fortschrittliche empirische Modellierung der Verbindungen zwischen Energie, Wirtschaft und Umwelt spezialisiert ist.

Das aus 34 Personen bestehende Team von E3M entwickelt und pflegt großmaßstäbliche Modelle der Sektoren Energie, Umwelt und Verkehr. Der Fokus der Expertise liegt auf der Gestaltung und Wirkungsanalyse der Umstellung aller möglichen Arten von Stromerzeugungstechnologien, verschiedener Arten von alternativen grünen Kraftstoffen, der Energienachfrage-Effizienz und der Umstrukturierung der Mobilität unter Berücksichtigung der Auswirkungen bedeutender energiepolitischer Maßnahmen auf die Volkswirtschaften der europäischen Länder und weltweit, mit Einzelheiten für mehr als 50 wirtschaftliche Aktivitäten. Seine integrierten Modellierungswerkzeuge liefern fundierte, transparente und solide Analysen sowie Empfehlungen für seine namhaften Kunden, zu denen die Europäische Kommission, nationale Regierungen, Energieregulierungsbehörden und verschiedene Privatunternehmen im Energie- und Verkehrssektor, Finanzinstitute und strategische Beratungsunternehmen zählen.

E3-Modelling hat in den letzten 30 Jahren Beratung zu allen wichtigen europäischen Initiativen im Bereich der Energie- und Klimapolitik geleistet und die Anwendung der großmaßstäblichen Energie-, Wirtschafts- und Verkehrsmodelle des Unternehmens standen im Zentrum der Politikgestaltung der Europäischen Kommission.

"Die Übernahme von E3-Modelling durch Ricardo ist vollständig auf unser Bestreben ausgerichtet, weltweit führend in der Strategie- und Ingenieurberatung bei Lösungen für die Umwelt und die Energiewende zu werden", sagte Graham Ritchie, CEO von Ricardo. "Damit haben wir die Möglichkeit, weltweit für Regierungen und Firmenkunden wiederholbare digitale Modelle mit Fokus auf Energiemärkte, Klimawandel und die Dekarbonisierung des Verkehrs bereitzustellen. Mit Blick auf unsere mehr als zehnjährige Zusammenarbeit unterhalten wir bereits eine starke Arbeitsbeziehung mit E3-Modelling und diese Übernahme ist eine natürliche Weiterentwicklung, die unsere Kompetenzen kombiniert und somit einen fundamentalen Beitrag zu Ricardos Energie- und Umweltdienstleistungsportfolio leistet."

Prof. Emeritus Pantelis Capros und Dr. Leonidas Paroussos von E3-Modelling S.A. ergänzten: "Wir freuen uns sehr über die Verbindung mit dem renommierten Energie- und Umweltberatungsunternehmen Ricardo und zu erleben, dass das von uns aufgebaute Unternehmen in die nächste Wachstumsphase eintritt. Mit Blick auf die Bewertung der Auswirkungen von Energie-, Klima- und nachhaltigen Entwicklungsstrategien für unsere Kunden können wir unsere Reichweite über Europa hinaus ausdehnen und unsere Modellierungsdienstleistungen erweitern, indem wir die Größe und die Ressourcen von Ricardo nutzen."

E3M bietet digitale Modellierungsfunktionen in allen Märkten an, die Ricardo bedient. Die Übernahme bedeutet daher eine erhebliche Stärkung der einzigartigen Position von Ricardo an der Schnittstelle zwischen Energie-, Umwelt- und Mobilitätsagenden. Bislang wurden die Modelle von E3M schwerpunktmäßig in Europa und den angrenzenden Ländern eingesetzt. Die Kombination der Fähigkeiten und Expertise von E3M mit der weltweiten Präsenz, den Dienstleistungen und der diversifizierten Marktexpansion von Ricardo wird die Gruppe dabei unterstützen, einen Mehrwert für ihren globalen Kundenstamm zu schaffen, der sich auf den Übergang in Richtung einer kohlenstoffarmen Zukunft konzentriert.

Über Ricardo

Ricardo plc ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen zu Umweltfragen, Technik und Strategie, das an der Londoner Börse notiert ist. Mit einer über 100-jährigen Erfolgsbilanz im Ingenieurswesen und nahezu 3.000 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern bieten wir ein außergewöhnliches Maß an Expertise bei der Bereitstellung innovativer, sektorübergreifender nachhaltiger Ergebnisse zur Unterstützung der Energiewende und knapper Ressourcen, Umweltdienstleistungen sowie sicherer und intelligenter Mobilität. Unser globales Team aus Beratern, Umweltexperten, Ingenieuren und Wissenschaftlern hilft unseren Kunden dabei, äußerst komplexe und dynamische Herausforderungen zu lösen im Interesse einer sicheren und nachhaltigen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ricardo.com

Über E3-Modelling

E3-Modelling ist eine Société Anonyme (S.A.), die in Griechenland als wissensintensives Beratungsunternehmen gegründet wurde. Wir bieten Beratungsdienste basierend auf der großmaßstäblichen empirischen Modellierung der Verbindungen zwischen Wirtschaft, Energie und Umwelt: PRIMES, GEM-E3 und Prometheus. Wir setzen den Fokus auf die Gestaltung der Umstellung des Energiemarkts und der Energiesysteme, sowohl der Energienachfrage als auch des Energieangebots, auf grüne und klimafreundliche Strukturen und Technologien. Mit der Modellierung helfen wir bei der Bewertung der Umstellungen aus wirtschaftlicher, politischer und Umsetzungsperspektive mit Schwerpunkt auf der Funktionsweise des Systems und der Märkte als Ganzes, wenn politische Instrumente Verhaltensweisen und Marktergebnisse beeinflussen. Weitere Informationen finden Sie unter www.e3modelling.com

