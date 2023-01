EQS-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Dividende

DIC Asset AG - das beste FFO-Ergebnis in 25 Jahren



25.01.2023 / 19:44 CET/CEST

Presseinformation DIC Asset AG - das beste FFO-Ergebnis in 25 Jahren Prognose für Geschäftsjahr 2022 erreicht

FFO liegt mit 114,2 Mio. Euro rund 7% über Vorjahr

Assets under Management auf Höchstwert von 14,7 Mrd. Euro

Optimierung der stetigen Erträge

Dividendenvorschlag von 0,75 Euro je Aktie

Dividendenpolitik setzt auch zukünftig auf Ausschüttungskontinuität von mindestens 50% der FFO

Für die Zukunft nachhaltig, resilient und stabil aufgestellt Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wir blicken auf das Geschäftsjahr mit dem höchsten FFO-Ergebnis in der Geschichte der DIC Asset AG ("DIC") zurück. Ein Jahr, in dem uns die weltpolitische Lage und die veränderten Rahmenbedingungen am Immobilieninvestmentmarkt - Stichwort Zinswende - vor große Herausforderungen gestellt haben. Wir haben uns diesen Herausforderungen erfolgreich gestellt und nach Ablauf des Geschäftsjahrs (auf Basis vorläufiger ungeprüfter Zahlen) Funds from Operations/FFO (vor Steuern, nach Minderheiten) in Höhe von 114,2 Mio. Euro erreicht, ein Ergebnis, das rund 7% über dem Vorjahr liegt. Damit haben wir unsere Prognose umgesetzt, mit der wir Ihnen FFO zwischen 114 bis 117 Mio. Euro in Aussicht gestellt haben. Wir waren also in turbulenten Zeiten nicht nur überaus zuverlässig, sondern auch sehr erfolgreich. Wir haben vor allem dafür gesorgt, dass die FFO zu einem deutlich höheren Anteil als zuvor von langfristig planbaren Quellen profitieren. Damit haben wir aktiv und weitsichtig auf Veränderungen am Markt reagiert und das Unternehmen auch für die Zukunft nachhaltig resilient und stabil aufgestellt. Anfang des Jahres sind wir mit Übernahme der VIB Vermögen AG ("VIB") im Eigenbestand (Commercial Portfolio) deutlich gewachsen. Ergänzt um ein starkes Like-for-like-Wachstum der Mieten von 3,6%, haben wir damit im Jahr 2022 Rekord-Bruttomieteinnahmen in Höhe von 176,0 Mio. Euro erzielt. Das ist eine Steigerung von rund 62% gegenüber dem Vorjahr. Im weiteren Verlauf des Jahres hatten wir angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen im Immobilieninvestmentmarkt und aufgrund von Verzögerungen und Neuplanungen von Transaktionen unser Ziel für die Immobilienmanagementerträge im Drittgeschäft (Institutional Business) reduziert, insbesondere aufgrund geringer erwarteter transaktionsabhängiger Gebühren. Nach Ablauf des Geschäftsjahrs 2022 haben wir nun 88,4 Mio. Euro an (sowohl laufenden als auch transaktionsabhängigen) Managementgebühren erzielt. Unsere im November 2022 angepassten Transaktionsziele für das abgelaufene Geschäftsjahr (neben der Akquisition von VIB in Höhe von rund 2,3 Mrd. Euro) konnten wir mit rund 393 Mio. Euro Verkäufen aus dem Eigenbestand und Ankäufen in Höhe von rund 540 Mio. Euro im Drittgeschäft umsetzen. Unser Eigenbestand stieg auf rund 4,5 Mrd. Euro zum Jahresende und ist damit mehr als doppelt so groß wie im Jahr zuvor. Die Bewertung des Eigenbestands zum Jahresende lag 1,5% über dem Vorjahr - u.a. als Folge des veränderten Portfoliomix mit höherem Logistik-Anteil, aber auch als ein Signal für die Zukunftsfähigkeit unseres gesamten betreuten Immobilienvermögens. Insgesamt erreichen wir mit Assets under Management in Höhe von rund 14,7 Mrd. Euro auf unserer Plattform zum Jahresende 2022 einen neuen Spitzenwert. Auf Basis des in Summe sehr erfolgreichen Ergebnisses haben wir als Vorstand beschlossen, dem Aufsichtsrat die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,75 Euro je Aktie und somit auf Vorjahresniveau für das Geschäftsjahr 2022 vorzuschlagen. Das entspricht einer attraktiven Dividendenrendite von 9,8% zum Schlusskurs der DIC-Aktie am Jahresende 2022. Der Gewinnverwendungsvorschlag steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats, der hierüber in seiner Bilanzsitzung am 14. Februar 2023 beschließen wird. Auch zukünftig wollen wir unseren Aktionären eine attraktive Dividende bieten und somit die nachhaltige Partizipation am Erfolg der DIC ermöglichen. Unsere Dividendenpolitik zielt bei einem positivem Jahresüberschuss auf eine regelmäßige Ausschüttung in Höhe von mindestens 50% unserer erzielten FFO eines Geschäftsjahres ab. Für das Geschäftsjahr 2023 wird unser Fokus auf weiterer Portfolio- und Cashflow-Optimierung liegen, sodass wir nun in Summe FFO in einer Spanne von 90 bis 97 Mio. Euro erwarten. Wesentlicher Grund für die niedriger als im Vorjahr erwarteten FFO sind die anhaltend herausfordernden Rahmenbedingungen im Immobilieninvestitionsmarkt. Angesichts des seit 2022 veränderten Zinsumfelds und der weiterhin unklaren Auswirkungen einer schwächeren Konjunktur auf die Immobiliennachfrage in Deutschland rechnen wir insbesondere im ersten Halbjahr 2023 mit Verzögerungen bei An- und Verkäufen, die sich auf die für das Geschäftsjahr 2023 erwarteten FFO auswirken. Hierbei werden insbesondere niedrigere transaktionsbedingte Management-Gebühren im Institutional Business erwartet. Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, unsere Gesellschaft hat sich sehr gut entwickelt. Wir blicken auf eine nunmehr 25 Jahre anhaltende Geschichte der DIC zurück, in der wir im deutschen Immobilienmarkt zu einer festen Größe geworden sind. Was uns bis hierhin erfolgreich gemacht hat und auszeichnet, wird uns auch über 2023 hinaus den nötigen Rückenwind geben. Unsere "dynamic performance" ist Antrieb und Motor all unseres Tuns. Schnelligkeit, Kreativität und Zuverlässigkeit sind unsere Markenzeichen. ESG ist unsere DNA. Sie können sich darauf verlassen, dass wir mit unserem USP am Markt bleiben und langfristig Werte schaffen, an denen wir Sie auch in Zukunft im Rahmen der Dividendenkontinuität beteiligen werden! Herzliche Grüße Sonja Wärntges Vorstandsvorsitzende (CEO/CFO) Hinweis: Die derzeitige Dividendenpolitik der DIC Asset AG steht im Einklang mit den Zielen und Planung von Vorstand und Aufsichtsrat. Die jährliche Dividendenzahlung setzt entsprechende Dividendenvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats voraus. Die Dividendenpolitik kann zukünftig angepasst werden, wobei Vorstand und Aufsichtsrat von dieser Dividendenpolitik unter sich veränderten Bedingungen abweichen kann. Über die Dividende entscheidet mindestens jährlich die Hauptversammlung. Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 360 Objekte mit einem Marktwert von 14,7 Mrd. Euro onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert. IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20 • MainTor Primus 60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de

