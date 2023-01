(shareribs.com) Frankfurt / New York 25.01.2023 - Die Aktienmärkte zeigen sich am Mittwoch überwiegend leichter. DAX und TecDAX rutschten ab. Unter anderem verloren Nordex und SMA Solar. Auch an der Wall Street überwiegen negative Vorzeichen. Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 15.081 Punkte, belastet von Fresenius, Fresenius Medical und Adidas. Daimler Truck, Brenntag und Sartorius konnten zulegen. Der ...

