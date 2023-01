Es war ein eher unspektakulärer Handelstag am gestrigen Dienstag, der weder größere Bewegungen bei den wichtigsten Indizes, noch nachhaltige Signale liefern konnte. Wer genau hinschaut, erkannte dennoch die eine oder andere interessante Entwicklung.Schwer gehofft hatten darauf viele mit Blick auf die Tesla-Aktie. Die dominiert im Interesse der Börsianer noch immer so ziemlich alles, doch zur Abwechslung gab es nur erstaunlich wenig zu berichten. In den Schlagzeilen war der Konzern dennoch vertreten, vornehmlich allerdings mit einem Austausch von Meinungen und ...

