NEW YORK, Jan. 25, 2023, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Genomik und Präzisionsmedizin, hat heute bekanntgegeben, dass sein Labor in Dubai, das als globales Zentrum für die östliche Hemisphäre dient, die Akkreditierung als medizinisches Labor nach ISO 15189 erhalten hat, um Krankenhäusern und Ärzten im Nahen Osten, Asien und Afrika die klinische Ganzgenomsequenzierung anzubieten.



Die ISO 15189 zertifiziert das Qualitätsmanagementsystem medizinischer Laboratorien und ist häufig eine Voraussetzung für die Bereitstellung klinischer Sequenzierungstests oder Sequenzierungsdienste für die Biopharmabranche.

"Dante ist jetzt ein globales Unternehmen mit mehr als sechs Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von Ganzgenomsequenzierung auf der ganzen Welt", so Andrea Riposati, Mitbegründer und CEO von Dante Genomics. "Wir haben in den Vereinigten Arabischen Emiraten investiert, um unsere Reichweite auf weitere geographische Gebiete auszudehnen und maßgeschneiderte Lösungen für die Ganzgenomsequenzierung an die nächste Milliarde Menschen zu liefern."

Dante Genomics erhielt die ISO 13485 für Medizinprodukte für seine Extensa-Interpretationssoftware im Jahr 2020 und verlängerte sie 2021 und erneut 2022. Die neue ISO 15189 ist ein Beweis für die kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens in die Qualität.

Dante Genomics hat einen hybriden Ansatz mit lokalen Sequenzierungslabors an strategischen Standorten und Partnerschaftslabors in mehreren anderen Ländern entwickelt, um die Ganzgenomsequenzierung weltweit in mehr als 97 Ländern anzubieten.

Die Analyse und Interpretation des Unternehmens nutzt die firmeneigene Dante-Plattform, um klinisch relevante Berichte mit umsetzbaren Erkenntnissen zu liefern, damit Ärzte ihren Patienten helfen können, fundierte Gesundheitsentscheidungen zu treffen, die deren Leben beeinflussen.

Über Dante Genomics

Dante Genomics ist ein globales Unternehmen im Bereich der Genomsequenzierung und Genomdatenanalyse, das eine neue Klasse transformativer Anwendungen für Gesundheit und lange Lebensdauer auf Grundlage von Gesamtgenomsequenzierung und KI entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen nutzt seine Plattform, um bessere Patientenergebnisse, Prävention, verbesserte Diagnostik und personalisierte Medizin zu ermöglichen. Zu den Vermögenswerten des Unternehmens gehören eine der größten privaten Genomdatenbanken mit Forschungsgenehmigung, eine firmeneigene Software, die entwickelt wurde, um die Leistungsfähigkeit genomischer Daten in großem Umfang zu nutzen, sowie firmeneigene Verfahren, die einen industriellen Ansatz für die genomische Sequenzierung ermöglichen.

