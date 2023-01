BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag debattiert am Donnerstag (ab 9.00 Uhr) über die aktuelle Konjunkturlage und künftige Herausforderungen in der Wirtschaftspolitik. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gibt dazu eine Regierungserklärung ab. Die Bundesregierung hatte in ihrem am Mittwoch vorgelegten Jahreswirtschaftsbericht ihre Konjunkturprognose angehoben. Erwartet wird nun, dass das Bruttoinlandsprodukt 2023 um 0,2 Prozent zulegt. Mitte Oktober hatte die Bundesregierung noch erwartet, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 0,4 Prozent schrumpft. Themen der Debatte dürften etwa die anhaltend hohen Energiepreise und der Fachkräftemangel sein./hoe/DP/jha