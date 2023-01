DJ MÄRKTE ASIEN/Hongkong sehr fest aus Feiertagspause zurück

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Deutliche Gewinne in Hongkong und Seoul prägen das Börsenbild am Donnerstag im Handelsverlauf in Ostasien. In Hongkong geht es nach der dreitägigen Feiertagspause zum Mondneujahrsfest um 1,8 Prozent nach oben. Hier hatte sich Nachholbedarf aufgebaut, nachdem sich an den geöffneten Nachbarbörsen der Region und an der Wall Street zu Wochenbeginn Kauflaune breitgemacht hatte. Der Kospi in Seoul legt an seinem zweiten Handelstag nach der dort zweitägigen Pause um 1,2 Prozent zu. In Tokio kommt der Nikkei-Index dagegen nach den Gewinnen zu Beginn der Woche um 0,2 Prozent auf 27.334 Punkte zurück.

Die Börsen in Festlandchina bleiben auch für den Rest der Woche wegen der Feierlichkeiten um das Neujahrsfest weiter geschlossen. Nicht gehandelt wird am Donnerstag in Sydney und zwar wegen des "Australia Day".

Gesucht sind in Hongkong laut Marktteilnehmern Aktien aus dem Konsumbereich. Sie würden vor dem Hintergrund der aktuellen massiven Reisetätigkeit in China gekauft, heißt es mit Blick auf die Neujahrsfeiertage. China Mengniu Dairy legen um 1,6 Prozent zu, Anta Sports ebenfalls. Daneben steigen die Kurse von Technikwerten, nachdem diese zuletzt auch an der Wall Street favorisiert wurden.

In Seoul werden schwach ausgefallene BIP-Daten für das vierte Quartal zur Seite gewischt. Im Vergleich zum Vorquartal schrumpfte die südkoreanische Wirtschaft um 0,3 Prozent. Immerhin erhöhe das die Wahrscheinlichkeit für eine Pause im Zinserhöhungszyklus der Notenbank, heißt es im Handel. Zudem seien die schwachen Wachstumszahlen auch nicht überraschend gekommen.

Hyundai Motor steigen um fast 4 Prozent. Der Autobauer hat einen Rekordumsatz für 2022 berichtet, mit dem Nettogewinn trotz einer Steigerung um 212 Prozent die Erwartungen aber verfehlt. Operativ fiel der Gewinn gleichwohl auf Rekordniveau aus.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertag +6,1% Nikkei-225 (Tokio) 27.333,67 -0,2% +4,6% 07:00 Kospi (Seoul) 2.457,78 +1,2% +10,0% 07:00 Schanghai-Comp. Feiertag +5,7% Hang-Seng (Hongk.) 22.443,60 +1,8% +11,4% 09:00 Taiex (Taiwan) Feiertag +5,6% Straits-Times (Sing.) 3.373,77 +0,6% +1,3% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.496,23 -0,2% +0,3% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 7:57 % YTD EUR/USD 1,0911 -0,0% 1,0915 1,0905 +1,9% EUR/JPY 141,10 -0,2% 141,36 142,15 +0,5% EUR/GBP 0,8803 +0,0% 0,8803 0,8844 -0,5% GBP/USD 1,2394 -0,4% 1,2447 1,2329 +2,5% USD/JPY 129,31 -0,2% 129,52 130,36 -1,4% USD/KRW 1.230,82 -0,2% 1.232,91 1.231,70 -2,5% USD/CNH 6,7668 -0,1% 6,7715 6,7687 -2,3% USD/HKD 7,8317 +0,0% 7,8306 7,8326 +0,3% AUD/USD 0,7116 +0,2% 0,7105 0,7115 +4,4% NZD/USD 0,6486 +0,1% 0,6478 0,6494 +2,1% Bitcoin BTC/USD 23.177,15 +1,1% 22.929,14 22.726,15 +39,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,27 80,15 +0,1% +0,12 -0,2% Brent/ICE 86,03 86,12 -0,1% -0,09 +0,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.945,70 1.946,10 -0,0% -0,40 +6,7% Silber (Spot) 23,81 23,93 -0,5% -0,11 -0,6% Platin (Spot) 1.036,85 1.041,50 -0,4% -4,65 -2,9% Kupfer-Future 4,24 4,24 -0,1% -0,00 +11,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

