Unternehmenstermine

07:00 Uhr, Schweiz: STMicrosystems, Q4-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: SAP, Q4-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Sartorius, Q4-Zahlen

07:00 Uhr, Finnaland: Nokia, Q4-Zahlen

07:30 Uhr, Schweden: Volvo, Q4-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Diageo, H1-Zahlen

08:45 Uhr, Deutschland: BGH verkündet Urteil zum Amazon-Partnerprogramm: Haftet die Plattform für sogenannte Affiliates?

10:00 Uhr, Deutschland: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jahres-Pressekonferenz

11:30 Uhr, Finnland: Kone, Q4-Zahlen

12:00 Uhr, Spanien: Siemens Gamesa, außerordentliche Hauptversammlung (Second Call)

12:00 Uhr, USA: Dow, Q4-Zahlen

12:30 Uhr, USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen

12:30 Uhr, USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen

13:00 Uhr, USA: American Airlines, Q4-Zahlen

17:30 Uhr, USA: Wallgreens Boots Alliance, Hauptversammlung

22:00 Uhr, USA: Intel, Q4-Zahlen

22:00 Uhr, USA: Visa, Q1-Zahlen

Konjunkturdaten

10:00 Uhr, Italien: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 01/23

14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/22

14:30 Uhr, USA: BIP Q4/23

14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 12/22

14:30 Uhr, USA: Großhandels-Lagerbestände 12/22

16:00 Uhr, USA: Neubauverkäufe 12/22

