Am Mittwochabend nach Börsenschluss hat Tesla (WKN: A1CX3T) seine neuen Quartalszahlen vorgelegt. Anschließend schloss die Aktie den nachbörslichen Handel mit einem Plus von mehr als +5% bei 152,35 US$. Was waren die Gründe dafür? Tesla mit Hauptsitz in Austin im US-Bundesstaat Texas wurde im Jahr 2003 gegründet. 2008 wurde das erste Elektroauto verkauft, der Roadster. Seitdem avancierte Tesla zum modernsten Automobilhersteller der Welt. In den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...