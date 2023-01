Der DAX hat sich gestern wenig bewegungsfreudig gezeigt und elf Punkte niedriger bei 15.081 Zählern geschlossen. Heute wird er höher erwartet. In den Fokus rückt jetzt nicht nur die Bilanzsaison in den USA, sondern auch in Deutschland. Bei den Einzelwerten geht es heute um SAP, RWE, Siemens Energy, ...