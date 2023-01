Karlsruhe (ots) -MPC Container Ships ASA (OSE: MPCC) und die INERATEC GmbH haben eine Vereinbarung über die Lieferung von synthetischem Marine Diesel Oil (MDO) aus biogenem CO2 und erneuerbarem Wasserstoff unterzeichnet. Der Beginn der Lieferungen ist für 2024 vorgesehen.Die Schifffahrtsindustrie unternimmt umfangreiche Anstrengungen zur Dekarbonisierung. Synthetisches MDO kann hierbei aufgrund seiner Drop-in-Kompatibilität die heute in Schiffen verwendeten, fossilen Kraftstoffe unmittelbar ersetzen. Eine frühzeitige Zusammenarbeit zwischen E-Fuel-Anbietern und Abnehmern aus verschiedenen Branchen ist ein wichtiger Faktor für die Steigerung der Produktionsmengen und die Beschleunigung der Dekarbonisierung. Mit dieser Vereinbarung leitet MPC Container Ships den Übergang zur Nutzung von kohlenstoffneutralem, synthetischem Diesel in der Schifffahrt ein."Während es in Zukunft eine Vielzahl unterschiedlicher Kraftstoffe geben wird, ist das von INERATEC hergestellte synthetische MDO von besonderer Bedeutung, da es sowohl auf unseren konventionellen Schiffen eingesetzt werden kann, wie auch als Pilotkraftstoff auf den im Bau befindlichen Schiffen mit methanolbasiertem Antrieb", sagte Constantin Baack, CEO von MPC Container Ships. "Aufgrund ihrer Bedeutung für die Dekarbonisierung des Schifffahrt, halten wir es für möglich, dass Charterverträge zukünftig auch die Versorgung mit grünen Kraftstoffen beinhalten. In diesem Fall wird es für MPCC von entscheidender Bedeutung sein, enge Beziehungen zu Kraftstoffanbietern zu unterhalten", so Baack weiter."Um eine nachhaltige Zukunft mit E-Fuels zu ermöglichen, schließt INERATEC Verträge mit Partnern aus der ganzen Welt. Nach Projekten, die auf die Produktion von synthetischem Kerosin (SAF), Autokraftstoff und nachhaltigen chemischen Rohstoffen abzielen, freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit MPCC, um ein nachhaltiges Produkt in die Schifffahrt zu bringen", ergänzt Philipp Engelkamp , CCO von INERATEC.INERATEC hat bereits mit dem Bau ihrer Pionieranlage in Frankfurt begonnen, in der ein Großteil des nachhaltigen Kraftstoffs hergestellt werden soll. Nach der Inbetriebnahme wird die Anlage bis zu 3,5 Millionen Liter SAF (Sustainable Aviation Fuel), Schiffsdiesel und synthetische chemische Rohstoffe für die Transformation der Mobiltät, des Transportsektors und der chemischen Industrie liefern. Von dort aus wird das deutsche Clean-Tech-Unternehmen die Produktion von E-Fuel an weiteren Standorten weltweit vorantreiben, um CO2-Emissionen im Megatonnenmaßstab zu reduzieren und so den Weg in eine klimafreundliche Zukunft zu ebnen.INERATEC ist ein Pionier auf dem Gebiet der Power-to-Liquid-Anwendungen. Das Unternehmen liefert nachhaltige Kraftstoffe sowie chemische Produkte. In modularen chemischen Anlagen für Power-to-X- und Gas-to-Liquid-Anwendungen werden mit Wasserstoff aus erneuerbarem Strom und Treibhausgasen wie CO2 E-Kerosin, CO2-neutrales Benzin, sauberen Diesel oder synthetische Wachse, Methanol oder SNG hergestellt. Das 2016 gegründete Unternehmen hat bereits großtechnische Power-to-Liquid-Anlagen an deutschen Standorten realisiert, um die Verfügbarkeit von nachhaltigen Kraftstoffen und Chemikalien in verschiedenen Verkehrsbereichen wie der Luftfahrt zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ineratec.de.MPC Container Ships ASA (Ticker "MPCC") ist einer der führenden Anbieter von kleinen bis mittelgroßen Containerschiffen. Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit ist der Besitz und das Betreiben einer Flotte von Containerschiffen, die auf Basis von Zeitcharterverträgen im intra-regionalen Verkehr eingesetzt werden. Die Firma ist in Oslo, Norwegen, registriert und hat dort den Hauptsitz. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage http://www.mpc-container.comPressekontakt:INERATEC GmbHIsabel Fisch+ 49 72186484460isabel.fisch@ineratec.deOriginal-Content von: INERATEC GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161134/5425753