DAX am Mittwoch mit Ausbruchsversuch gescheitert. Ob der Tesla-Schub am Donnerstag nun nachhaltig ist? Trading-Ideen am 26.01.2023 Das Video zur Analyse ist auf YouTube zu finden: Schlusskurs DAX weiter ohne Entscheidung Die Bewegungen der ersten beiden Handelstage nach dem Wochenstart waren für den DAX auch am Mittwoch zunächst prägend. Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...