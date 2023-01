Der Immobilienkonzern DIC Asset hat beim operativen Gewinn ein neues Rekordergebnis eingefahren. Für das neue Jahr schraubt er die Prognose jedoch herunter. Die Dividende soll dagegen unverändert bleiben. Was bedeutet das für Anleger?Der operative Gewinn (FFO: "Funds From Operations") kletterte um rund sieben Prozent auf 114,2 Millionen Euro. Der Konzern hatte zuvor eine Spanne von 114 bis 117 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Aktionäre dürfen sich über eine Dividende in Höhe von 75 Cent je Aktie ...

