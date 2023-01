Der Spirituosenhersteller hat in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022/23 dank eines gestiegenen Verkaufsvolumens und höherer Preise mehr verdient. So erzielte er in den sechs Monaten bis zum 31. Dezember einen Vorsteuergewinn von 3,06 Mrd. Pfund (3,5 Mrd. Euro), verglichen mit 2,72 Mrd. Pfund im Vorjahr. Der organische Nettoumsatz wuchs um 9,4 % und lag damit über der vom Unternehmen abgegebenen Konsensschätzung von 7,9 %. Der Betriebsgewinn belief sich auf 3,16 Mrd. Pfund, verglichen mit 2,74 Mrd. im Jahr zuvor. Daher wurde auch beschlossen, die Aktionäre an dem schönen Ergebnis teilhaben zu lassen: Es wurde eine Zwischendividende von 30,83 Pence pro Aktie beschlossen. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV





