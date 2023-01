Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der DIC Asset AG vom 25.01.2023:Die DIC Asset AG ("DIC") (ISIN DE000A1X3XX4/ WKN A1X3XX) hat heute die Planzahlen für das Geschäftsjahr 2023 verabschiedet und erwartet Funds from Operations/FFO (vor Steuern, nach Minderheiten)* in Höhe von 90 bis 97 Mio. Euro. Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen belaufen sich die FFO im Geschäftsjahr 2022 auf rund 114,2 Mio. Euro und liegen damit in der prognostizierten Range von 114 bis 117 Mio. Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...