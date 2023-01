DJ RWE baut in Griechenland mit Partner 5 Solarparks

FRANKFURT (Dow Jones)--RWE baut in Griechenland zusammen mit PPC, dem größten Stromversorger des Landes, fünf Solarparks mit einer installierten Gesamtleistung von rund 210 Megawatt peak. Die Anlagen sollen bis Ende März 2024 in Betrieb gehen und auf dem Gelände eines ehemaligen Braunkohletagebaus in der nordgriechischen Region Westmakedonien errichtet werden, wie RWE Renewables in Athen mitteilte. RWE hält 51 Prozent an dem Betreiber, PPC den Rest. Die Gesamtinvestition von 180 Millionen Euro wird zur Hälfte aus EU-Mitteln bezuschusst.

