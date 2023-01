Operativer Rückenwind für die ABO Wind AG: Die Accounting-Abteilung des EE-Projektierers hat heute den Vorstand darüber informiert, dass sich bei den fortschreitenden Arbeiten zum Jahresabschluss ein höheres Jahresergebnis für 2022 abzeichnet als bislang kommuniziert. Aktuell wird mit einem Konzernergebnis in einer Spanne zwischen 20 und 25 Mio. EUR gerechnet. Am 1. Dezember 2022 hatte ABO Wind in ...

