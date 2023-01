Hamburg (ots) -Auch nach der Scheidung von seiner ersten Frau zog es Countryschlager-Star Gunter Gabriel (1942-2017) immer wieder zu ihr und der gemeinsamen Tochter Yvonne. "Mein Vater und ich hatten eine sehr innige Beziehung", sagt die heute 56-jährige Yvonne Gabriel im GALA-Interview (Heft 5/2023, ab heute im Handel). "Weihnachten kam er besonders gern zu uns. Klar kam er zu spät und mit irgendeiner Frau. Aber wir waren doch Familie - trotzdem." Nach dem Tod des Sängers, den manche als freiheitsliebenden Rebell, andere als Macho sahen, übernahm Yvonne als älteste von vier Halbgeschwistern das Erbe inklusive eines Schuldenbergs von rund einer halben Million Euro. Inzwischen hat sie die Schulden abgetragen, auch durch Auftritte mit der ehemaligen Band ihres Vaters. "Bei den ersten Auftritten habe ich gedacht, ich sterbe! Aber jetzt merke ich, da will auf jeden Fall was raus, was offenbar immer schon da war. Mein Vater würde sagen: Trau dich!"Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierRTL DeutschlandTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: frauke.meier@rtl.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5425935